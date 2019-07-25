Ünlü futbolcuya bıçaklı saldırı girişimi

Bıçaklı ve motor kasklı saldırgan, Mesut Özil'e saldırmaya çalıştığı sırada Özil'in arabasına ivedilikle bindiği görünüyor. Öte yandan Özil'in takım arkadaşı Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor.

OLAYIN SOYGUN AMAÇLI GERÇEKLEŞTİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhatfı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." diye konuştu.

Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.

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