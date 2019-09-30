Ünlü gazeteciye saldırı! Yumruklar havada uçuştu iddiası

Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, Adana Altın Koza Film Festivali’nde çalışan bir kadın ile tartıştı.

Adana Altın Koza Film Festivali’nde çalışan bir kadına ters bir cümle sarf ettiği öne sürülen ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu güvenlik görevlisine şikayet edildi. Sonrasında ise yumruklar havada uçuştu.

Adana Altın Koza Film Festivali’nde çalışan kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi, Ali Eyüboğlu ile tartıştı. Tartışma ise kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada çalışan kadının sevgilisi olduğu öne sürülen güvenlik görevlisinin Eyüboğlu'na yumruk attığı öğrenildi.Kavga diğer görevlilerin ayırmasıyla sona erdi..

ALİ EYÜBOĞLU ÇIKAN HABERLER SONRASI AÇIKLAMADA BULUNDU

Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, tartışma yaşansa da yumrukların havada uçuştuğu haberlerini yalanladı.

ALİ EYÜBOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Eyüboğlu, 7 Mayıs 1961 tarihinde Trabzon, Vakfıkebir ilçesinin Ballı Köyü’nde doğmuştur. Nezire – Raif Eyüboğlu çiftinin altı çocuğundan en sonuncusudur. İlkokulu Ballı Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Vakfıkebir’de okudu. Üniversitede Mimarlık okumakta iken ikinci sınıfta terk etti.

1979 yılında Karadeniz gazetesinin açtığı sınavla gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Merhaba’da magazin gazeteciliğine başladı. Ardından Güneş, Bulvar ve Tercüman gazetelerinde muhabirlik yaptı.

Ali Eyüboğlu, Bulvar gazetesinde çalışırken tanıştığı mesai arkadaşı Ayla Özgür’le 24 Temmuz 1989′da evlendi.

Aralık 1990 tarihinde Tercüman gazetesi Magazin Müdürlüğü görevinden istifa etti. Sekiz ay işsiz kaldıktan sonra 1991 yılının Ağustos ayında Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. Önce Türkiye’yi dolaşıp “İl İl Türkiye Ansiklopedisi”nin fotoğraflarını çekti. 1992 yılının başında Milliyet gazetesinin Magazin Servisi’nde muhabirliğe başladı. Milliyet gazetesinde yıllarca muhabir ve şef yardımcısı olarak çalıştı. 2003 yılında Milliyet gazetesi Magazin Müdürü oldu.

21 Ekim 2008 tarihine kadar Milliyet gazetesinde Magazin Müdürü, “Alice” adlı köşenin yazarı, Milliyet Televizyon’un Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı.

2008 yılında Magazin Gazetecileri Derneği tarafından “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü”ne layık görüldü. ucankus.com adlı internet sitesinin düzenlediği ankette “En Güvenilen Magazin Yazarı” oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyelerince 2012′de “En Beğenilen Magazin Yazarı” seçildi.

Atv’de yayınlanan “Süper Star” adlı yarışmada jüri üyesi olarak görev aldı.

Cine 5′te Şengül Balıksırtı ile birlikte “Her Şeyi Konuşalım” adlı 13 bölüm süren bir program yaptı. Ardından yine Cine 5′te bu kez tek başına 16 hafta devam eden “Ali Eyüboğlu ile Senin Hikayen” adlı bir programı hazırlayıp sundu.

14 Mayıs 2012 – 30 Ekim 2012 tarihleri arasında tvem’de canlı yayınlanan “Magazin Meydanı” adlı programın moderatörlüğünü yaptı.

Ali Eyüboğlu, 24 Temmuz 1989 tarihinde gazeteci Ayla Özgür ile evlendi. Yağız (d.5 Mart 1992) adında bir oğlu var.