Ünlü girişimcinin bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler! Şikayet üzerine verdikleri cevap pes dedirtti!

32 yaşındaki girişimci Kaan Dural geçtiğimiz günlerde 2017 yılında evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun'dan boşanmıştı. Bademciklerinin şişmesi nedeniyle boşanmadan günler önce Fulya'daki özel bir hastaneye başvuran ünlü girişimcinin sürekli farenjit problemi yaşadığı için bademciklerinin alınmasına karar verildi.

Sabah'ın haberine göre, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Dural'a ameliyat için gün verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan ünlü iş insanının lazerle bademcikleri kesilmişti.

Ameliyatın ardından taburcu edilen iş insanının bir süre sonra ağzından kan gelmeye başlaması üzerine kendinden geçerek evine yakın başka bir hastaneye kaldırıldı. Dural'ın, yapılan tetkiklerde küçük dilinin tamamının kesildiği ortaya çıktı.

"ARTIK HORLAMA YAŞAMAZSIN"

Durum hastane yetkililerine sorulduğunda ise zorunda kaldıkları için küçük dilini kestikleri cevabıyla karşı karşıya kalırken iddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" diyerek Dural'ı geçiştirdi.

Bu işlemin kendisine belirtilmediğini ve onayının alınmadığını söyleyen girişimci, yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikayetçi oldu.