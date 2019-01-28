Ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar hayatını kaybetti
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. Peki İsmet Yorgancılar kimdir? Neden öldü? İsmet Yorgancılar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti.
İSMET YORGANCILAR NEDEN ÖLDÜ?
İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar'ın cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
İSMET YORGANCILAR KİMDİR?
1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945’te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968’de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu.
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