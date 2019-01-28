Ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar hayatını kaybetti Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. Peki İsmet Yorgancılar kimdir? Neden öldü? İsmet Yorgancılar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

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