Koronavirüs beyni nasıl etkiliyor? Uzmanlar açıkladı: Beyin hücrelerini boğarak öldürüyor!Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat ettiOn Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildiBahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleriOtomobilin camını kırarak 300 bin TL çaldılar! 24 saat geçmeden yakayı ele verdilerAkrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!Diyarbakır'dan sevindiren haber! Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat etti

Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat etti

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü i adamının ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep  oldu.

Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat etti

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba 83 yaşında vefat etti. Aslanoba’nın hayatını kaybetmesi iş dünyasında üzüntüye sebep  oldu.

Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba bugüne kadar sosyal sorumluluk projelerine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

Nuri Nihat Aslanoba, uUrsalı bir iş adamıdır.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, bugün sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. 

Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden öldü?

 

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen ünlü iş adamının Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT