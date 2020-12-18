Nuri Nihat Aslanoba kimdir? | Öldü mü? | Nuri Nihat Aslanoba neden öldü?

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba 83 yaşında vefat etti. Aslanoba’nın hayatını kaybetmesi iş dünyasında üzüntüye sebep oldu.

Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba bugüne kadar sosyal sorumluluk projelerine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

Nuri Nihat Aslanoba, uUrsalı bir iş adamıdır.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, bugün sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi.

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen ünlü iş adamının Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.