Enver Aysever kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne?Skandalın belgeleri ortaya çıktı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 kişiye eğitim verecek olan Enver Aysever'e 238 bin 500 TL ödeyecekBilal Kadayıfçıoğlu kimdir?Pakistan'da bir kız öğrenci üniversitede erkek arkadaşına evlenme teklifi edince ikili okuldan uzaklaştırıldıÜnlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kazaya karıştı:2 kişi öldü!Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara 14 Mart Tıp Bayramı'na özel mektup!Fenerbahçe şampiyonluk aşkına, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'lerKonya'da kaçak eğlence mekanına baskın!Adana Demirspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kazaya karıştı:2 kişi öldü!

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kazaya karıştı:2 kişi öldü!

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

 

4 YARALI

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT