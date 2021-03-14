Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kazaya karıştı:2 kişi öldü!

Kaza, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

4 YARALI

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.