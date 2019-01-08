Ünlü iş insanı Bulut Akacan hakkında karar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözlatına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 koruması için 3 gün gözaltı süresi verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

İddiaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm şehri Girne’de meydana gelen olayda Akacan ve yanındaki iki koruması, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile "alcak/verecek" meselesine görüşmek üzere bir restoranda buluştu.

Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu. Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı. Asımoğlu ile Başay, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Başay, "Uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı" dedi.

BULUT AKACAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Bulut Akacan 1983 yılı Bostancı Güzelyurt doğumlu olup, 2000 yılında Türk Maarif Kolejinden , 2003 yılında ise Amerika’nın Missouri eyaletinde bulunan Kansas City of Missouri Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Bulut Akacan Girne Halkevi Kulübü Başkanlığı ve Yalova Spor Kulübü Fahri Başkanlığı yapmıştır. Faiz Mağdurları Komitesi Başkanlığını yapan Bulut Akacan, Faiz Yapılandırma Yasası’nın mimarı olup, bu yasanın çıkması için dönemin meclis ve hükümet mekanizmalarının harekete geçirilmesinde öncülük etmiştir. Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı’nın Kurucu Başkanı olan Bulut Akacan, merkezi Kıbrıs’ta bulunan Akacan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca bilen Bulut Akacan, evli ve iki çocuk babasıdır.