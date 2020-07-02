Ünlü isimlerden Deniz Bulutsuz'a destek mesajları geldi!

Ünlü oyuncu Ozan Güven uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba etkisi yarattı. Çıkan iddiaların ardından Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarını sonuna kadar savunacağım" dedi.Olayın ardından ünlü isimlerden Bulutsuz'a bir çok destek mesajı geldi.

Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Uzun zamandır aşk yaşyan ikilinin ilişkisi olaylı bitti.

Darp iddialarının ortaya çıkmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddette maruz kaldım.Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasten, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin de şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Yaşananlardan sonra pek çok ünlü isim Bulutsuz'a destek oldu.

HADİSE: "EZİKSİNİZ"

Türkiye'de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla ölen, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç tane kadının daha ölümüne şahit olacağız? Midem bulanıyor erkeklerin kadınlara uyguladıkları her türlü şiddetten! Bir kadınla bir ilişki yaşıyorsan o senin malın değil! O birinin kızı, kardeşi, ablası, arkadaşı...

Kadını aşağılayan, kendi komplekslerinden, ezik hallerinden kadını yerle bir eden bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz! Hayatınızda ne yaşadıysanız, neyse sorununuz önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil.

Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz. Her aşkın hikayesi, tartışmaları, kavgaları farklıdır ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın, nokta! Yeter, kadına şiddete hayır!

SILA: "BEN FAİLİ TANIYORUM"

Ben faili tanıyorum. Koşulsuz, şartsız yanındayım. Kadına şiddete hayır!

DEMET ÖZDEMİR

Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır!

Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onur aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiç bir yolu yok...

Hiçbir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez! Lütfen haberleri okuyanlar ve kırıcı yorumlarla bulunanlar bir kez olsun Deniz ve değerli ailesi için ellerini vicdanlarına koysunlar. Deniz'in yanında olan, bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz.

Soruşturma sürecinin başladığı bu olayda Türk adaletin, güvenimiz sonsuzdur. Hak eden kişi cezasını alacaktır. Her zaman yanındayız ve seni çok seviyoruz güzel ve temiz kalpli arkadaşım.

HAZAL KAYA

Ne yazacağımı bilemiyorum... Bir saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir, aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz... Çok üzgünüm...

ASLI BEKİROĞLU

Susma, bitsin!