Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker'in biyografisiCihangir Ceyhan evli mi, kimle evli? Ne zaman evlendi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Cihangir Ceyhan BiyografisiMahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, önce direk dansı yaptı, sonra çırılçıplak küvete uzandı! Fotoğraflar yürek hoplattı!Hızır Orucu nedir, nasıl niyet edilir? İşte Hızır Orucu açma duasıTGF yine haklı çıktı! Başkan Yılmaz Karaca'dan sert açıklama: İktidarı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar duruma düşmüşlerİzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022?Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

İstanbul Nişantaşı'nda çok sayıda ünlü ismin yaşadığı apartmanın görevlisi ihtiyacı olduğunu belirterek 5'er bin lira toplayıp eşini ve çocuğunu bırakarak kayıplara karıştı.

Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

İstanbul Nişantaşı'ndaki Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, apartman sakinlerine şoke eden bir olay yaşattı. 

5'ER BİN TL TOPLADI

Hürriyet'in haberine göre usta oyuncu Haldun Dormen, Prof. Dr. İlber Ortaylı, oyuncular Bennu Gerede, Zafer Algöz ve yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartmanda çalışan bir görevli ihtiyacı olduğunu belirterek apartman sakinlerinden 5'er bin TL topladıktan sonra kayıplara karıştı.

Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

NE KADAR PARA TOPLANDIĞI BİLİNMİYOR

Eşini ve çocuğunu bırakan görevlin hakkında apartman yöneticisi kayıp ilanında bulundu. Ayrıca para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışırken ne kadar para toplandığı da bilinmiyor. 

Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

ÇİFTLERDEN TEK TEK PARA ALMIŞ

Öte yandan birçok apartman sakininden borcu olduğunu belirterek para toplayan görevlinin bazı çiftlerden tek tek para aldığı, bazı apartman sakinlerinin ise görevliye para vermediği belirtildi. 

ŞİKAYETTE BULUNULACAK

Yaşanan olayın ardından apartman yönetimi bir şikayette bulunmazken, görevlinin ortaya çıkmaması durumunda yapılacak ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikâyette bulunulacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT