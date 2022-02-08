Ünlü isimlerin yaşadığı apartmanı, kapıcı çarptı! Tek tek paraları topladı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

İstanbul Nişantaşı'ndaki Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, apartman sakinlerine şoke eden bir olay yaşattı.

5'ER BİN TL TOPLADI

Hürriyet'in haberine göre usta oyuncu Haldun Dormen, Prof. Dr. İlber Ortaylı, oyuncular Bennu Gerede, Zafer Algöz ve yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartmanda çalışan bir görevli ihtiyacı olduğunu belirterek apartman sakinlerinden 5'er bin TL topladıktan sonra kayıplara karıştı.

NE KADAR PARA TOPLANDIĞI BİLİNMİYOR

Eşini ve çocuğunu bırakan görevlin hakkında apartman yöneticisi kayıp ilanında bulundu. Ayrıca para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışırken ne kadar para toplandığı da bilinmiyor.

ÇİFTLERDEN TEK TEK PARA ALMIŞ

Öte yandan birçok apartman sakininden borcu olduğunu belirterek para toplayan görevlinin bazı çiftlerden tek tek para aldığı, bazı apartman sakinlerinin ise görevliye para vermediği belirtildi.

ŞİKAYETTE BULUNULACAK

Yaşanan olayın ardından apartman yönetimi bir şikayette bulunmazken, görevlinin ortaya çıkmaması durumunda yapılacak ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikâyette bulunulacak.