Ünlü jokey Halis Karataş atına yumruk attı!

İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda bugün koşulan yarışlarda Halis Karataş, bindiği ata yumruk atarken görüntülendi.

Günün 7. koşusu olan yarışda Müzeyyen Karabulut’un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, ‘box’a girmemekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı. Bu görüntüler Twitter’da at severlerin tepkisini çekti. 6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü Jokey Halis Karataş, yaşanan bu olaydan sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi ve şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.”