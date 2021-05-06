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  3. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e esprili yanıt!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e esprili yanıt!

Cem Yılmaz, sosyal medyada başlayan 20 yaş fotoğrafları paylaşma akımına katılan başarılı oyuncu Mehmet Günsür'e takıldı. Yılmaz, "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim. Atma" şeklinde yorumda bulundu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e esprili yanıt!

Geçtiğimiz gün sosyal medya mecralarını esiri altına alan 20 yaş fotoğraf meydan okumasına bir çok ünlü akın etti. 20 yaş fotoğrafını paylaşarak ünlülerin kervanına katılan bir diğer isim ise başarılı oyuncu Mehmet Günsür oldu.

"MEMO ATMA BE KARDEŞİM!"

Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından 1997 yılında Bennu Gerede'ye verdiği pozunu yayınlayarak, altına ise "22" notunu düştü. Komedyen Cem Yılmaz da Mehmet Günsür'ün bu gönderisine kayıtsız kalmayarak "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim. Atma" şeklinde esprili bir yapmasıyla herkesi güldürdü.

45 yaşındaki ünlü oyuncunun gönderisi birçok ünlü dostu ve hayranı tarafından ilgi görürken, hiç yaşlanmaması dikkat çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e esprili yanıt!

"NE GEREKİYORSA"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Cem Yılmaz, akıma, "#20liyaşlarchallenge... Ne gerekiyorsa :)" notuyla paylaştığı bu gönderi ile katılmıştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e esprili yanıt!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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