FETÖ'den yargılanan komedyene 5 yıl hapis cezası!

Fethullahçı Terör Örgütü'nden yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 sene hapis cezasına çarptırıldı.

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ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

Yetenek Sizsiniz programı ile ünlenen Atalay Demirci Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk kez 1999 yılında sahneye çıkmıştır. 2008 yılında itibarıyla Ankara Sanat Evi bünyesinde sahneye çıkmaya başlamıştır. 2008 yılında Ses Tv’de yayınlanan Akıl Küpleri adlı televizyon programını sunmuştur.

2011 yılında Hop Dedik: Deli Dumrul adlı filmde, “Tetikçi Bedo” adlı karakteri oynamıştır. 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birinci olmuştur. 2013 yılında “Kel Alaka” adlı gösterisine başlamıştır. 2014 yılında Kel Alaka adlı gösterisi, Tv8’de yayınlanmaya başlanmıştır. 2014 yılında Tv8’de yayınlanan 100 Kişiye Sorduk adlı yarışma içerikli televizyon programını sunmuştur. 2015 yılında O Ses Türkiye adlı televizyon programının yıl başına özel bölümünde yarışmıştır. 2015 yılında Güvercin Uçuverdi adlı filmde, “Yüksel Güvercin” adlı karakter ile başrol oynamıştır. 34 farklı ülkede 3 binden fazla gösteri yapmıştır.

Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen Atalay Demirci, 29 Temmuz 2016 tarihinde Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yaptığı belirtilen yazışmalarının medyaya yansıması sonrasında 5 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınmıştı.

6 Ağustos 2016 tarihinde Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Demirci, “terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanmıştı.