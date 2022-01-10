İsmail Demirci karnı burnunda eşi Hande Soral'ı aldattı mı? Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan ihanet iddiası deprem etkisi yarattı!Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810022Merve Boluğur, aşkından nereyi öpeceğini şaşırdı! Erkan Şen'in kucağına oturarak poz verdi! Ruj izi aşıkları ele verdi!Eğmür ne demek, TDK'ya göre Eğmür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 olduPÖH maaşları 2022 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget otel odasında ölü bulundu!

Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget otel odasında ölü bulundu!

Amerikan televizyon dizisi Bizim Ev’deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget otel odasında ölü bulundu!

Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu.

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget otel odasında ölü bulundu!

Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget otel odasında ölü bulundu!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT