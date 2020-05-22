Ünlü kulüpten büyük gaf! Antrenör yerine başkasının fotoğrafını paylaştılar

Yeni takımının başına geçen Jaap Stam için hoşgeldin paylaşımı yapıldı. Ancak Stam yerine Stam'la dış görünüş olarak benzerlikler taşıyan Tinus van Teunenbroek'in fotoğrafı paylaşıldı...

MLS ekibi FC Cincinnati, teknik direktörlük koltuğunu Hollandalı efsanevi stoper Jaap Stam’a teslim etti. Ancak bu haberden çok takımın sosyal medya hesabının imza attığı bir gaf ses getirdi.

Takım, Stam’la Aralık 2021’e kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu ancak hazırlanan görselde yer alan kişi Ajax’ın genç takımının antrenörü Tinus van Teunenbroek’ti.

BENZETİLMEYE AŞİNAYIM

Konu gündeme oturunca Van Teunenbroek de FOX Sports’un sorularını yanıtladı.

Böyle bir olayın daha önce de başına geldiğini ve Jaap Stam’a benzetilmeye aşina olduğunu ifade eden Van Teunenbroek şu ifadeleri kullandı:

“Olayı eski bir öğrencimin annesi vasıtasıyla duydum. Herkes ABD’ye transfer olup olmadığımı soruyor.

Bir keresinde Ajax’ın kendi yayın organlarından biri olan Ajax Showtime tarafından Jaap Stam’la karıştırıldım. Aslında daha çok tatillerde başıma geliyor. İnsanların ‘Hey, bu Jaap Stam!’ dediklerini duyuyorum.”