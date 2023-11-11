Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ünlü bir çanta markası açılışa özel 10 bin lira dağıtılacağını açıkladı. Açıkmalayı duyanlar akşamdan sıraya girerek metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi'nde, yarın açılışı gerçekleştirilecek olan ünlü mağaza, ilk 500 müşterisine toplamda 10 bin TL değerinde hediye çeki dağıtacağını duyurdu.

Bu müjdeyi duyan vatandaşlar, henüz akşamın erken saatlerinde olmalarına rağmen mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler, hediye çekini alabilmek için sabaha kadar beklemeyi göze aldı.

"Sabaha kadar buradayız"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.

Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!

Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!

Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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