Ünlü magazinciden uyarı niteliğinde paylaşım: Adımı ağzına alırken dikkat et

Her söylediği olay olan usta magazinci Sacit Aslan, Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Sacit Aslan önce "Adımı ağzına alırken dikkat et, benim adım, ağzına aldıklarına benzemez" yazanbulunan bir görsel paylaşarak, gönderinin açıklama kısmına uyarı niteliğindeki şu ifadeleri yazdı:

"75-80 yaşına merdiven dayamış naftalin kokan fırın sütlaca dönmüş bazı hatunlar size tavsiyem; İnstagram’da insanlara b..k atacağınıza gençlik maceralarınızı anlatsanız büyük takipçi kazanırsınız...

Mesela:

Nikahlı kocanızı uyuttuktan sonra kulislerde tavladığınız sevgilinizle buluşmalarınızı...

Nikahlı kocanızla düşüp kalktığını bildiğiniz bir kadınla hiçbir şey yokmuş gibi hayasızca davranıp beraber yaptığınız gezileri...

El kadar çocuklarınızı bakıcıların ellerine bırakıp sabahlara kadar kumar masalarında bekleyip tanıştığınız adamla Bebek semtinde hangi çok önemli(!) köşe yazarının evinde düşüp kalktığınızı anlatın...

Bana bakın ulan Turboprop motorlar “adımı ağzınıza alırken çok dikkat edeceksiniz, benim adım, daha önce ağzınıza aldıklarınıza benzemez.”

"SADECE KENDİ EMEĞİMİZLE AYAKTA KALDIK"

Bu paylaşım sonrası çarpıcı bir paylaşımda daha bulunan Sacit Aslan, "Ayakta kalmasını bilen insanlar için kaybetmek büyük bir mesele değildir" ifadesi bulunan bir görsele yer verdi. Aslan, "Bugüne kadar yaşamım boyunca başarılı olmuş hiç kimsenin gölgesine sığınmadım. Bileğinin hakkı ve şerefi ile başarı kazanmış insanları takdir eder saygı duyarım... Bu durum rahmetli olmuş babam F.Aslan için de aynen geçerlidir. Ben Maksim’de bulaşık yıkadım, Venüs sineması büfesinde gazoz açtım, Frigo sattım, 4 yaz üst üste Florya Güneş Plajı'nda gişe denen bir barakada bilet kestim... 3-4 sene Teoman denen adamla kış günleri sabahın 05.30'unda Eminönü ve Balıkpazarı’nda gazino mübayası yaptım... Rahmetli Fethi Işık gibi bir katibin yanında bankoda katiplik yaptım. F. Aslan o tarihte bana son model araba aldıysa oğlu olduğum için değil parasının bekçiliğini yaptığım için aldı. Fahrettin efendi 04 Nisan 1984'te “musevi vatandaşları devrin polis müd Şükrü Balcı talimatıyla doladırdıktan” sonra yakalanıp tutuklandığında 12 ay o serveti nasıl koruduğumu bir Allah bilir bir de ben bilirim. Şimdilerde F.Aslan yalakalığı yapan soytarılar o tarihte 12 aylık bebekti, altına işiyordu... 1995-1998 yıllarında tam 3,5 sene her ay kazanılan 6 milyon doların bekçiliğini günün 19 saatini Maksim’de geçirmek şartıyla yaptım. Dolayısıyla “Turboprop Motorların” sayfama yolladığı hizmetçilerin yazdığı gibi değildir yaşadıklarım... Ben ve eşim Yasemin Hanım bugüne kadar sadece kendi emeğimizle ayakta kaldık... Biz sayeler sayesinde sayeban olmadığımız gibi F.Aslan’ın birilerine peşkeş çektiği kişiler gibi birileri hiç değiliz ve asla olmadık...

Dolayısıyla ilk önce herkes bir hizaya girecek ve haddini bilecek..." ifadelerini kullandı.

SACİT ASLAN KİMDİR?

Sacit Aslan, 1953 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Babası ünlü gazinocu Fahrettin Aslan, annesi ise Zülfiye Necla Girayer'dır. Anne ve babası 1962 yılında boşandı.

Annesi Necla Hanım'ın ilk evliliğinden olan Atilla adında bir abisi ve kendi babasından kardeşi olan Selçuk (d.1959) adında bir kardeşi vardır. Babasının son evliliği Arzu Aslan'dan olan Mehmet Aslan (d.1980) adında bir kardeşi daha vardır. Sacit Aslan'ın 1977 yılında evlendi, 1991 yılında boşandı. 14 sene süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Sacit Aslan, 1991 yılında Yasemin Kutsi ile ikinci evliliğini yaptı.

Sacit Aslan, 2013 yılında gazeteci Pelin Çini ile beraber Tv8′de Hafta İçi Her Sabah ‘Aramızda Kalsın' magazin programını sundu. Haziran 2013 tarihinde istifa etti.