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Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin Demet Akalın'ın tarzını acımadan eleştirdi! "Babaannesinin naylon çorabı"

Hailey Bieber’ın 140 bin TL’lik çorap çizmelerin internette satılan 1000 TL’lik modelini Demet Akalın giydi. Modacı Muammer Ketenci, Demet’in tarzını babaannesinin naylon çorabına benzetmesi dikkat çekti.

Giyim tarzı ve samimi eleştirileriyle dikkat çeken ünlü modacı Muammer Ketenci Muammer Ketenci, Tv8 ekranlarında yayınlanan bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın tarzı hakkında yaptığı yorum ise izleyiciyi şaşırttı.

Hailey Bieber’ın 140 bin TL’lik çorap çizmelerin internette satılan 1000 TL’lik modelini Demet Akalın giydi. Modacı Muammer Ketenci, Demet’in tarzını babaannesinin naylon çorabına benzetti.

Demet Akalın'ın tarzı sık sık sosyal medyada da gündem oluyor.

Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin Demet Akalın'ın tarzını acımadan eleştirdi! Babaannesinin naylon çorabı

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

1965 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen ünlü modacı Muammer Ketenci'nin asıl soyismi Üstübicioğulları'dır. Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.Aslen Trabzon Akçaabat‘lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.

{TITLE_STRIP}Muammer Ketenci Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

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