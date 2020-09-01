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Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

Moto GP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, üvey kardeşi Andreia Pimanta ile nişanlanma kararı aldı. 11 yıldır beraberliklerini gizleyen çifti aileleri de destekledi.

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

Portekizli ünlü MotoGP yıldızı Miguel Oliveira, özel hayatıyla ilgili skandal bir olayla gündeme geldi. 25 yaşındaki sporcu, 11 yıldır gizli aşk yaşadığı üvey kardeşi Andreia Pimenta ile nişanlandı. Çiftin 13 yaşından bu yana olan birliktelikleri ortaya çıktı.

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oliveira, "Aşık olmadan önce çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Birlikte büyüdük. Aynı noktada fark ettik ki bu bir arkadaşlıktan çok ötede, güçlü bir aşktı" dedi.

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

25 yaşındaki Miguel Oliveira, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ediyor.

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

"ÇOK MUTLUYUM"

Andreia'nın, Miguel'in babasının ikinci eşinden olduğu bilinirken İspanyol Marca gazetesine konuşan baba Paulo Oliveira, yaptığı açıklamada "Hayatının kadınıyla evleniyor olmasından dolayı oğlum adına çok mutluyum" ifadeleri yer aldı.

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

MİGUEL OLİVEİRA KİMDİR?

Moto GP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, (d. 18 Ağustos 1983), Portekizli futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Arouca'da oynuyor. 

Ünlü motosikletçi, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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