Portekizli ünlü MotoGP yıldızı Miguel Oliveira, özel hayatıyla ilgili skandal bir olayla gündeme geldi. 25 yaşındaki sporcu, 11 yıldır gizli aşk yaşadığı üvey kardeşi Andreia Pimenta ile nişanlandı. Çiftin 13 yaşından bu yana olan birliktelikleri ortaya çıktı.

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oliveira, "Aşık olmadan önce çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Birlikte büyüdük. Aynı noktada fark ettik ki bu bir arkadaşlıktan çok ötede, güçlü bir aşktı" dedi.

25 yaşındaki Miguel Oliveira, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ediyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Andreia'nın, Miguel'in babasının ikinci eşinden olduğu bilinirken İspanyol Marca gazetesine konuşan baba Paulo Oliveira, yaptığı açıklamada "Hayatının kadınıyla evleniyor olmasından dolayı oğlum adına çok mutluyum" ifadeleri yer aldı.

MİGUEL OLİVEİRA KİMDİR?

Moto GP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, (d. 18 Ağustos 1983), Portekizli futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Arouca'da oynuyor.