Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Tüm serveti gitti

Oyuncu Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olan çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Ayşe Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu iddia etti. Durumdan şüphelenen güzel oyuncu Ayşe Tolga, hemen evine gidip kendi eşyalarının yerinde olup olmadığına baktı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SERVETİ GİTTİ

Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gören oyuncu, polis merkezine başvurup 1 milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu.

Ayşe Tolga'nın 100 bin liralık marka 1 adet altın kolye, pırlantalar, 100 bin liralık yakut kolye, 250 bin liralık pırlanta kolye, yarım milyonluk altın kolye setlerinin çalındığı öğrenildi.

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