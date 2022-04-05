FOX TV Yasak Elma 137. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 20. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeATV Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle YoutubeYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den dizide annesi Neyyir'i oynayan Bedia Ener hakkında çarpıcı açıklama! Setten çıkıp ağladığını itiraf etti!5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÜnlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf mide bulandırdı: “15 yaşındayım, komşum onunla cinsel ilişkiye girmemi istiyor”Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktıKimse bunu beklemiyordu! Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: "Benim de adayım..."8. kez gelin olmaya hazırlanan Seda Sayan'ın neredeyse oğlu yaşındaki Çağlar Ökten'le olan aşkına oğlu Oğulcan Engin'den veto! Öyle bir şart koştu ki kimse inanamadı!Tuzla’da iftar çadırı geleneği devam ediyor: Ramazan ayı boyunca vatandaşlar iftarda buluşacak
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Tüm serveti gitti

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Tüm serveti gitti

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, ev çalışanının hırsızlık yaptığını öğrenince şoka uğradı. Evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğunu öğrenen Ayşe Tolga polise giderek şikâyetçi oldu.

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Tüm serveti gitti

Oyuncu Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olan çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Ayşe Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu iddia etti. Durumdan şüphelenen güzel oyuncu Ayşe Tolga, hemen evine gidip kendi eşyalarının yerinde olup olmadığına baktı.

Oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Serveti gitti

ÜNLÜ OYUNCUNUN SERVETİ GİTTİ

Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gören oyuncu, polis merkezine başvurup 1 milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu.

Oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Serveti gitti

Ayşe Tolga'nın 100 bin liralık marka 1 adet altın kolye, pırlantalar, 100 bin liralık yakut kolye, 250 bin liralık pırlanta kolye, yarım milyonluk altın kolye setlerinin çalındığı öğrenildi.

Oyuncu Ayşe Tolga’ya ev çalışanından hırsızlık şoku! Serveti gitti

{TITLE_STRIP}Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'ya eski kocasından büyük jest!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT