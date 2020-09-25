Bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündemden düşmeyen Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı. Şahin, güzel haberi takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir süredir ayrı olan ikili ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yeniden bir araya geldi.

BAHAR ŞAHİN VE CENAN ADIGÜZEL NEDEN AYRILMIŞTI?

Cenan Adıgüzel, Şahin'in rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine tartışarak ilişkisine son noktayı koymuştu.

Bahar Şahin, ayrılmalarının ardından 2 gün sonra Zalim İstanbul'da rol arkadaşı olan Mehmet Ozan Dolunay ile görüntülenmiş çiftin öpüşürken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak güzel oyuncu Şahin, öpüşmediklerini fotoğrafın açısından dolayı öyle göründüğünü açıkladı ve aralarında bir şey olmadığını söylemişti.

YENİDEN BARIŞTILAR

Son olarak Bahar Şahin sevgilisi ile yeniden bir araya geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahin fotoğrafı Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğin paylaştı.