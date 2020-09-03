Yaprak Dökümü dizisi ile hafızalarda iz bırakan Bennu Yıldırımlar yıllar öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Güzel oyuncu 1988 yılına ait fotoğrafıyla eski günleri yad etti.

Oyuncu Bennu Yıldırımlar 1988 yılında rol aldığı İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı bir oyun sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yıldırımlar fotoğrafın altına şu yorumu yazdı:

"1988'den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı."

Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi, 1988 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışıyor.

İlk oynadığı tiyatro oyunuAristopfanes'in "Kuşlar" adlı oyunuydu.

1990 yılının haziranındaİstanbul ÜniversitesiDevlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990-1991 sezonunda İngiltereLondra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. Orada workshop'lara katıldı ve İngilizcesini ilerletti.

Bennu Yıldırımlar, 1997'de küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan "Süper Baba" dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı ve sevildi. Daha sonra Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan ve ekranların çok sevilen dizisi haline gelen "Yaprak Dökümü"nün sabırlı Fikret'i olarak gönüllere yerleşti.

Bennu Yıldırımlar, banka reklamları, AEG, Bosch,Ariel, Yeniyüzyıl gazetesi, Capri Sun gibi markaların reklamlarında da oynamıştır.

Bennu Yıldırımlar, İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile 1995 yılından beri evli olup Ada (d.1999) adında bir kızı vardır.

Bennu Yıldırımlar, 2013 yılında, Yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Nermin karakterini canlandırdı. Dizide başrolleri Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye giren Deniz Uğur,Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özdercanlandırmıştır.

Ödülleri :

1994 - Ankara Film Festivali - Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü

1996 - Bedia Muvahhit Ödülü, Bir Atın Öyküsü

1998 - İsmet Küntay Ödülü, Huzur

2000 - Sadri Alışık Ödülleri - Kaç Para Kaç

2006 - Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma

2008 - 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri, En iyi Kadın Oyuncu

Tiyatro :

2012 - Dar Ayakkabıyla Yaşamak : Dušan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatroları

2011 - Buluşma Yeri : Dušan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatroları

2009 - İntiharın Genel Provası : Dušan Kovacevic- İstanbul Şehir Tiyatroları

2007 - Üç Kızkardeş - Anton Çehov (Maşa) - İstanbul Şehir Tiyatroları

2006 - Saygılı Yosma - Jean-Paul Sartre (Lizzie) - İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2007 - Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin'in romanından (Fikret) - İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2003 - III. Richard - William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Ateş Yüzlü - Marius von Mayenburg - İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Kadınlar.Savaş.Komedi - Thomas Brasch - İstanbul Şehir Tiyatroları

2001-2002 - Herkes Aynı Bahçede - Anton Çehov oyunları kolajı - İstanbul Şehir Tiyatroları

1998-1999 - Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından (Nuran) - İstanbul Şehir Tiyatroları

1995 - Bir Atın Öyküsü - Lev Tolstoy'dan uyarlayan M. Rozovsky - İstanbul Şehir Tiyatroları

1994 - Askerliğim - Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatroları

1990 - Üç Kızkardeş - Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatroları

Filmleri ve dizileri :

1988 - Perili Köşk – TRT (Dizi)

1990 - Gençler – TRT (Dizi)

1990 - Gülen Ayva Ağlayan Nar (Dizi)

1992 - Adada Son Gece (Sinema filmi)

1993 - Hacı Yusuf Efendi (Sinema filmi)

1993 - Rifle King Kong Show - Kanal 6 (Dizi)

1994 - Piranha Films - Channel 4 (Dizi)

1994 - Ağrı'ya Dönüş (Muhsine) (Sinema filmi)

1994 - Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (Sinema filmi)

1994 - Muhteşem Zango - Star TV (Dizi)

1995 - Kopgel Taksi - Star TV (Dizi)

1995 - Video Klip ve Çizgi Film Sunuşları - Show TV (Dizi)

1996 - Sharpe's Revenge - Carlton TV (Dizi)

1997 - Süper Baba (Elif) - ATV (Dizi)

1998 - Utanmaz Adam - ATV (Dizi)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema filmi)

1998 - Kaç Para Kaç (Sinema filmi)

1998 - Kördüğüm - TRT (Dizi)

1999 - Ölümün El Yazısı (90 dakikalık TV filmi) - Kanal D 2000 - Hiç Yoktan Aşk (TV filmi) 2001 - Tek Celse (13 bölümlük dizi) - TRT (Dizi)

2001 - Üzgünüm Leyla (33 bölümlük dizi) - TRT (Dizi)

2001 - Kim Gitsin Yarışma Programı - Star TV 2002 - Bir Tatlı Huzur - Show TV (Dizi)

2002 - Şapkadan Babam Çıktı (Emel) - TRT (Dizi)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk) - ATV (Dizi)

2005 - Aynalar (Gül) - TRT (Dizi)

2005 - Maki (Iraz) - Show TV (Dizi)

2006-2010 - Yaprak Dökümü (Fikret) - Kanal D (Dizi)

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (TV filmi) 2009-2010 - Gökten Üç Elma Düştü (Sinema filmi)

2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) - Fox (Dizi)

2014-2015 - Gönül İşleri (Servet Üstün) (Dizi)