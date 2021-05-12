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Ünlü oyuncu Büşra Pekin'den üzen haber! Instagram'dan duyurdu...

Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin hayatını kaybetti. Pekin, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Fotoğraf paylaşarak yazılı açıklama yapan Pekin, "Allah'ım mekanını cennet eylesin melek kalplimin" dedi.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin'den üzen haber! Instagram'dan duyurdu...

Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin Pazartesi günü sabaha doğru kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Acı haberi Büşra Pekin, sosyal medya hesabından duyurdu. 

"ALLAH'IM MEKANINI CENNET EYLESİN MELEK KALPLİMİN"

Pekin'in siyah kalp emojisi koyarak paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Babam T. Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin melek kalplimin" 

Ünlü oyuncu Büşra Pekin'den üzen haber Instagram dan duyurdu

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