Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan sevenlerini korkutan haber! Ölümden döndü!

Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy aksiyon sahnesi çekerken kaza geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu adeta ölümden döndü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan sevenlerini korkutan haber! Ölümden döndü!

'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi yapımlarda yer alan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi.

Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırlamasıyla, kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü. Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan sevenlerini korkutan haber! Ölümden döndü!

Oyuncu, kameranın parçalanması üzerine ortağı olmasına rağmen hiçbir şey söylemediği öğrenildi. Yıllardır kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un uzun süredir sevgilisiyle yan yana görüntülenmemesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan oyuncu çift, Mayıs 2022'de Mustafa Mert Koç’un doğum gününde ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan sevenlerini korkutan haber! Ölümden döndü!

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