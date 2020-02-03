Ünlü oyuncu duyurdu: 'Hepimize nasıl dava açılacak' diye düşünmeyin, açtım!

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yapan Aslı Bekiroğlu, yasal sürecin başladığı duyurdu.

İşte ünlü oyuncunun açıklaması:

Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.

NE OLMUŞTU?

Tuvalette ve evin çeşitli yerlerinde çekildiği öne sürülen fotoğraflar kısa sürede sosyal medya gündemine oturmuştu. Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği iddia edilmişti. Daha önceden bir çok ünlü oyuncunun başı bu sebepten ötürü yanmıştı.

Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntüleri yayınlandı

Aslı Bekiroğlu'ndan o görüntüler için açıklama geldi!

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR SONRASI ASLI BEKİROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında Nöbetçi Savcılık ve Emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimlerimi başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur. 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 24 yaşındadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)