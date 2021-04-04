Ünlü oyuncu Furkan Palalı koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Furkan Palalı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Palalı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine çekimlerin durduğu ve diğer tüm ekibe tekrar koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor."

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandırıyor.

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Furkan Palalı kimdir?