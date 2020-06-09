Ayşegül Atik dün akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Atik En Son Babalar Duyar dizisiyle fenomen olmuş oyuncular arasındaydı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ali Atik’den iki çocuğu bulunan Arsoy’un vefatını, aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı duyurdu:

“Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...''

Ayşegül Atik kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu; 'En Son Babalar Duyar', 'Şen Yuva', 'Kısmetim Otel', 'Dayan Yüreğim' gibi yapımlarda rol almıştı.

EN SON BABALAR DUYAR OYUNCULARI | SON HALLERİ

Ali Erkazan



En Son Babalar Duyar dizisindeki 'baba' rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanısıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

Ayşegül Atik

Ayşegül Atik, En Son Babalar Duyar, Şen Yuva ve Yaşamak Güzel Şey yapımları ile tanınan Oyuncu, Seslendirme ve Senarist.

Ali Sunal

Ali Sunal, 1977 doğumlu sinema ve tiyatro sanatçısı. Efsane aktör Kemal Sunal'ın oğludur.

Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır.

Arzu Balkan

Arzu Balkan, En Son Babalar Duyar, SüperTürk ve En Son Babalar Duyar yapımları ile tanınan Oyuncu.

Erdem Baş

Yeditepe üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Yeditepe üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü nü bitirdi.

Levent Ülgen

ODTÜ Fizik bölümünün ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitiren Levent Ülgen, oyunculuk kariyerine Ankara Halk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Ardından Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrolarına dahil olan oyuncu, 2002 yılında televizyonlarda yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi ile tanındı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almaktadır.

Burçak Işımer

Eğitimi: H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü/London Contemporary Dans Okulu

Max Bendo

Saçlarıyla ve sempatikliğiyle gönlümüzü kazanan Rafi de bizden biri oldu. Bu diziden sonra Akasya Durağı'nda da kendisini seyretmiştik. En son Nusret'le böyle görüntülenmiş kendisi.

Metin Coşkun

1970 yılında başladığı sanat yaşamımda 6 özel tiyatroda ve Ankara Devlet Tiyatrolarında 63 oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

TRT\'de ve özel kanallarda çok sayıda dizide yer aldı.

Çalıştığı tiyatrolar : AST,Yeni Tiyatro,Dostlar Tiyatrosu

Rol aldığı oyunlardan bazıları:

Aymazoğlu ile Kundakçılar (Dostlar Tiyatrosu)

Bedreddin (İst DT )

Resimli Osmanlı Tarihi (AST)

Rüyadaki Oyuncaklar (AST)

Misafir (AST)

Bir Şehnaz Oyun (AST)

Rol aldığı Tv dizileri:

Çocuklar Duymasın

İkinci Bahar

Bizim Aile (Sema Okay)

Acemiler İş Başında (Tayfun Bekar)

Sessiz Film (Tayfun Bekar)

Yeni Bir Hayat (Gürhan Elçi)

İnsanca (Gürhan Elçi)

Fatih Akyol

Fatih Akyol, Ağır Roman, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar ve En Son Babalar Duyar yapımları ile tanınan Oyuncu.

Jale Azaklı

1994 yılında İstanbul'da doğdu. 2002'de En Son Babalar Duyar adlı dizide Hortumcu Kadir ve Hülya'nın kızları Ceren rolünü oynadı. Bu rolden sonra oyunculuğa devam etmedi.

Cansın Özyosun

Cansın Özyosun, Melekler Korusun, Melekler Korusun ve Genco yapımları ile tanınan Oyuncu.

Gülseren Gürtunca

Gülseren Gürtunca, 1950 Eskişehir doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

1972 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Gürtunca, yine 1972 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. Oyunculuğunu tiyatro ile sınırlı bırakmayan sanatçı, kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller aldı. En Son Babalar Duyar dizisindeki Müjgan, Seksenler dizisinde ise Necla karakterini canlandırmıştır.

Gülseren Gürtunca, aynı zamanda tanınmış bir seslendirme sanatçısıdır. En çok hatırlandığı performanslardan biri de Dallas dizisindeki Pam Barnes seslendirmesidir.

Hatice Aslan

Hatice Aslan (evli olduğu dönemki adıyla Hatice Aslan Kaleli), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

1962'de Sivas'ta dünyaya geldi.1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrosu'na girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi.

Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan Aslan, bu dönemde Ankara'da çekilen ve çoğunlukla kendisi gibi Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisinde, ailenin ortanca kızı Nejla’yı canlandırdı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizilerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. Devlet Tiyatroları’nda ise, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Karacaoğlan, Müfettiş gibi oyunlarda rol aldı.Kanal D’de yayınlanan Düğün Şarkıcısı'nda oynadı.

Nuri Bilge Ceylan’ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu, ilk sinema filmi oldu. Oyuncu bu rol için amatör ve profesyonel oyuncular arasında yapılan uzun bir arayışın sonunda, Ebru Ceylan'ın önerisi üzerine seçildi. 2011'de Vücut filminde yine başrolde oynadı.