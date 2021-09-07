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  3. Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den kahreden haber! Yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den kahreden haber! Yaşamını yitirdi

Oyuncular Sendikası yaptığı paylaşımda, son olarak Yasak Elma dizisiyle ekran karşısına çıkan ünlü oyuncu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den kahreden haber! Yaşamını yitirdi

Kariyerine 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile başlayan, son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına geçen ve  birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin hayatını kaybetti.

 Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den kahrede haber! Yaşamını yitirdi

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.

{TITLE_STRIP}İncilay Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? İncilay Şahin öldü mü, neden öldü?

 

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