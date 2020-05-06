Ünlü oyuncu isyan etti: Bu tabloya sessiz kalanlara hakkımı helal etmiyorum

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, dün akşam Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ümit Erdim, attığı tweet ile Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki verilen bazı cezaların yetersizliğine dikkat çekti.

Ümit Erdim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hangi partiden olursa olsun,

hangi mevkide olursa olsun,

bu tabloya sessiz kalan,

değiştirmek için kılını kıpırdatmayan

kim varsa hakkımı helal etmiyorum."

Erdim'in paylaşımı çok sayıda beğeni alırken birçok kullanıcı da paylaşımı re-tweet etti.

Ümit Erdim'in paylaşımı:

Ümit Erdim'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Bravo Ümit, kesinlikle değişmeli.

- Alkollü araç kullanana uygulanan terapi benzeri bir ek uygulama olmalı; para cezası caydırıcı olabilir ama rehabilite eder bir tarafı yok.

- Hepsi cok yetersiz de zaten... ama encok 2. Ve 3. Maddelere takikdim kesinlikle hapis cezasi olmali...

- Caydırıcı olması için para cezası harici hapis cezası lazım para bir şekilde bulunur ama hayvana en ufak şiddette en az 6 ay hapis cezası olursa durum değişir.

- Aracı plakasız kullanmak;2.081 TL sokaktaki masumun; plakasız araç kadar değeri yokmuş meğer!

Ayrıca Drift atmak; 6.141 TL vallahi pes!!!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, tiyatro ve dizi oyuncusu. 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Benzemez Kimse Sana yarışmasında ilk olarak yarışmacı olarak yer alırken ardından jüri üyeliğine geçmiştir.

Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir. Su isminde kızı vardır.

OYNADIĞI DİZİLER

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 1997

Hayat Bilgisi (Var Mısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Şampiyon 2019-

OYNADIĞI FİLMLER

Can Tertip - 2015 (Şakir Tahta)

Kan Kardeşler - 2016 (Şakir)

Kim Daha Mutlu - 2019

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Pasaport

Adam Asmaca