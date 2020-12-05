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Ünlü oyuncu karakolluk oldu! Akbil basmadan turnikeden geçmeye çalışınca olanlar oldu!

Oyuncu Selahattin Taşdöğen geçtiğimiz günlerde İstanbul Mecidiyeköy'de akbil basmadan metrobüse binmeye çalışınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu bagajıyla turnikesiz bölümden geçince güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Ünlü oyuncu karakolluk oldu! Akbil basmadan turnikeden geçmeye çalışınca olanlar oldu!

69 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen geçtiğimiz günlerde İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için kızı ve asistanı ile birlikte durağa geldi. Oyuncu, Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyince güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. 

Ünlü oyuncu karakolluk oldu! Akbil basmadan turnikeden geçmeye çalışınca olanlar oldu!

Görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyleyince, Taşdöğen akbil bastığını ancak bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini söyledi.

Konuşma sırasında maskesini indiren ünlü oyuncuyu güvenlik görevlisi uyardığında ise taraflar arasında  tartışma başladı. 

Giderek alevlenen tartışmanın ardından Selahattin Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandı. 

Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine götürüldü.

Ünlü oyuncu karakolluk oldu! Akbil basmadan turnikeden geçmeye çalışınca olanlar oldu!

"SENİ İŞİNDEN EDERİM"

Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" sözleriyle tehdit edildiğini ifade etti.

Taşdöğen ise kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden ünlü oyuncu, "Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar" dedi. Savcılık, yürütülen soruşturmada, darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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