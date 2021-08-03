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Ünlü oyuncu Kathy Griffin akciğer kanserine yakalandı

ABD'li ünlü oyuncu Kathy Griffin akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Üzücü haberi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşan Griffin, akciğerinin bir bölümünün alındığını ancak iyi olacağını söyledi.

Ünlü oyuncu Kathy Griffin akciğer kanserine yakalandı

ABD’li ünlü oyuncu Kathy Griffin’den sevenlerini üzecek bir haber geldi. 60 yaşındaki Griffin akciğer kanserine yakalandığını hayranlarına duyurdu. Kanserin erken aşama tespit edildiğinin altını çizen Griffin, başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve tümörün sadece akciğerin sol tarafında görüldüğünü aktardı. Doktorların, sağlık durumuyla ilgili iyimser olduğunu belirten Griffin, bir ay ya da daha kısa süre içinde normal rutin hayatına döneceğini ifade etti.

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Geçirdiği ameliyatta akciğerinin sol bölümünün yarısı alınan Griffin, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, tıbbi kontrollerin önemine dikkat çekti. Griffin paylaşımında, “Evet akciğer kanseriyim ve hiç sigara içmedim. Müthiş bir dört yıldı. İşe geri dönmek, sizleri eğlendirmek ve güldürmek. İyi olacağım, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

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Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok isim Griffin’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Griffin’in kardeşi Joyce Griffin Eylül 2017’de kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Demansla mücadele eden annesi Maggie Griffin de Mart 2020’de hayata gözlerini yummuştu.

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