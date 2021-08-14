Ünlü oyuncu Levent Ülgen hakkında yapılan paylaşımlara ateş püskürdü: "Gerçekten ahlaksızlık"

En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanınan ve Akasya Durağı'ndan Sinan karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Levent Ülgen, son dönemde çoğu sanatçının başına gelen bir durumla karşı karşıya geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında sosyal medyada asılsız haberler dolaşması sonucu Ülgen, bu duruma tepkisiz kalamadı.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına Instagram hesabından bir gönderiyle yanıt veren Ülgen bu yapılanın ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Ülgen paylaşımında, "Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haberi adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…" ifadelerini kullandı.