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Ünlü oyuncu Megan Fox itirafta bulundu "Sex oyuncakları kullanıyordum"

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox'tan ilginç bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, genç olduğu dönemlerde arzularını tatmin etmek için cinsel fantezi oyuncağı kullandığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu Megan Fox itirafta bulundu "Sex oyuncakları kullanıyordum"

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox cesur bir itirafta bulundu. Güzel oyuncu, gençlik yıllarında özellikle stresli olduğu zamanlarda cinsel içerikli oyuncaklar kullanarak kendini rahatlattığını ifade etti. Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum" dedi.

Ünlü oyuncu Megan Fox itirafta bulundu Sex oyuncakları kullanıyordum

20'Lİ YAŞLARINDA KULLANIYORMUŞ

Birçok önemli projede yer alan yıldız oyucu 20'li yaşlarındayken cinsel içerikli oyuncakları kullandığını ve bu sayede stresli olduğu dönemlerde kendini rahatlattığını ifade etti. "Özellikle stresli olduğum dönemde benim sığındığım limanımdı" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan 35 yaşındaki güzel Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü oyuncu Megan Fox itirafta bulundu Sex oyuncakları kullanıyordum

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