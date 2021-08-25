Ünlü oyuncu Metin Çekmez'den kahreden haber! Kansere yenik düştü!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde kanser tedavisi gören Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez vefat etti.

Uzun süreden beri kanser hastalığıyla savaşan ünlü oyuncu Metin Çekmez, fenalaşınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu olan Çekmez 76 yaşındadır. Özel Gazetecilik mezunu olan usta oyuncu, 1962 yılında katıldığı Hamlet oyunu ile tiyatroya ilk adımını attı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak işin mutfağı olan sahnelerde kendini geliştirmeye çalıştı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya dahil oldu. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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