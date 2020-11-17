Ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den üzen haber!
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'den üzen haber geldi. 67 yaşındaki deneyimli oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.
Sanatçı Nilgün Belgün'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Oylum Seçin, "Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Belgün'ün tedbir amaçlı Ulus'taki özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Sanatçının kızı Oylum Seçin, annesinin sağlık durumu hakkında konuştu.
Şahin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada'da geçti.
Özel Şişli Lisesi'nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyuncu oldu. Daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu,Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Gencay Gürün gibi topluluklarda çalıştı.
Birçok sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı Tv. proğramındaki "Darbukatör Bayram" skeçinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.
"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.
1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.
3 yıl boyunca, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği ile birlikte tüm Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı. Ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilgili de 2 yıl boyunca sağlık çalışmalarında yer aldı.
Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı.
TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını yaptı.
4 kez evlenen Nilgün Belgün'ün Oylum ve Merve adında iki kız çocuğu vardır.
Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'den Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var.
Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Son olarak Nilgün Belgün, müzisyen Bekir Ünlüataer ile birliktelik yaşıyor.
Yazdığı Kitaplar :
İçimdeki Kadın
Bir Kadın Bir Erkek
Hayat... Sen Benimsin
Tiyatro :
1985 - İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu
2001 – 2002 - Çılgın Hafta Sonu - Tiyatro İstanbul
Bir Kış Öyküsü
Tepetaklak - Tiyatro İstanbul
Papaz Kaçtı
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
Deliler Boşandı
Yedi Kocalı Hürmüz
Karmakarışık
İyi Günde Kötü Günde
Hoşça Kal İstanbul
Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
Filmleri :
2011 - Akasya Durağı
2011 - Papatyam-2011
2010 - Petek Dinçözle 10 Numara
2010 - Karışık Aile - 2010
2009 - Akasya Durağı
2008 - Benim Annem Bir Melek
2008 - Yağmurdan Sonra
2006 - Çinliler Geliyor
2006 - Yalancı Yarim
2004 - Mavi Kolye
2004 - 3. Tür
2004 - Tatil Aşkları
2004 - Yabancı Damat
2003 - Beybaba / Koltuk
2003 - Büyümüş de Küçülmüş
2002 - Şeytan Bunun Neresinde
2001 - Şen Kahkahalar
2001 - Güz Gülleri
2001 - Bana Şans Dile
2000 - Bir Demet Kahkaha
2000 - Adada Bir Sonbahar
2000 - Baykuşların Saltanatı
1999 - Kadınlar Kulübü
1997 - Hayvanlara Dokunduk
1996 - Köşe Kapmaca
1995 - Çiçek Taksi
1993 - Cümbüş Sokak
1993 - Bizim Mahalle
1988 - Bıçkın