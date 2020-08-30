Ünlü oyuncu ölümünün ardından Twitter’da rekor kırdı!

Dünyaca ünlü oyuncu Chadwick Boseman'ın ölüm haberi ni paylaşan kendi resmi hesabı, rekor seviyede etkileşim aldı.

Twitter, Boseman'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte ilginç bir rekora ev sahipliği yaptı. Boseman'ın resmi Twitter hesabından vefat haberinin paylaşılmasıyla birlikte tüm zamanların en çok 'beğeni' alan tweet'i oldu.

6.6 milyon beğeni alan tweet, 3 milyonun üzerinde de retweet aldı. 156 bini aşkın tweet de bu tweet üzerine yazıldı ve Twitter'ın en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu."