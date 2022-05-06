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Ünlü oyuncu Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerini sonlandırdı! " Ekranlarda olmayacağım"

Sinema ve dizi oyuncusu Özlem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerini sonlandırdı! " Ekranlarda olmayacağım"

Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Emanet, Zoraki gibi dizilerde kendinden söz ettiren güzel oyuncu 19 yaşında oyunculuk kariyerini 15.yılda son noktayı koydu.

Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğu, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." 

Ünlü oyuncu Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerini sonlandırdı! Ekranlarda olmayacağımÜnlü oyuncu Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerini sonlandırdı! Ekranlarda olmayacağım

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