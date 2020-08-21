Ünlü oyuncu Selen Seyven Baran Yıldırım ile evlendi!

Ünlü oyuncu Selen Seyven dün akşam Baran Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Sade bir törenle nikah masasına oturan çift düğünden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aile arasında gerçekleşen nikah törenine, sınırlı sayıda katılım oldu. Çiftin ilk dansı da kameralara yansıdı.

2004 yılından bu yana birçok dizi ve sinema filminde rol alan Selen Seyven, ilk olarak Genco dizisinde Pınar karakteri ile dikkatleri çekmişti.

Son olarak Avlu dizisinde seyirci karşısına çıkan Heves karakteriyle oyunculuğunu başka bir boyuta taşıdı.

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Selen Seyven, 2 Nisan 1986'da Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bursalıdır. Yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Selen Seyven, Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncu, 2007 yılında Genco dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile yıldızı parlamaya başlayan Selen Seyven, sonrasında Kocamın Ailesi dizisinde baş rol oynamış ve tanınırlığı daha da artmıştır. İlk beyazperde deneyimini de 2005 yılında gösterime giren Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü adlı filmle yaşamıştır. Bu zaman kadar pekçok projede yer alan ve son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan; başrollerini Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Ali Barkın, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Klavye Delikanlıları dizisinde rol alan Seyven, şimdilerde Demet Evgar, Ceren Moray ve Kenan Ece gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi Avlu kadrosuna dahil oldu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Selen Seyven 1.60 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Filmleri ve Dizileri :

2018 – Avlu (Heves) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Yonca) (TV Dizisi)

2011 – Leyla ile Mecnun (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Avrupa Avrupa (Gül) (TV Dizisi)

2010 – Bir Gevrek, Bir Boyoz, iki de kumru (Hasret) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Kapalı Çarşı (Yasemin) (TV Dizisi)

2009 – Cankurtaran/İstanbul (redux) (Sinema Filmi)

2009 – Acemi Müezzin (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Melek) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Gülşen) (TV Dizisi)

2007 – Genco (Pınar) (TV Dizisi)

2007 – Janjan (Güzel Alaz) (Sinema Filmi)

2010 – Doktorlar 4. Sezon (Arzu Altındağ) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü(Oyunbaz Kız) (Sinema Filmi)

2005 – Aşka Sürgün (Asya) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Büyük Buluşma (Gözde) (TV Dizisi)