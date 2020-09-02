Ünlü oyuncu Şenocak son hali ile herkesi şaşırttı! Tam 40 kilo verdi

Şans Kapıyı Çalınca programının sunucusu oyuncu Kayra Şenocak son hali ile görenleri şaşkına çevirdi. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanınan ve bir çok dizi ve filmde rol alan Şenocak bir deri bir kemik kaldı.

Son yıllarda aldığı fazla kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı. Kayra Şenocak 1,5 yılda 40 kilo verdi. Oyuncu fazla kilolarından sadece sporla ve rejim yaparak kurtulduğunu dile getirdi.

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şenocak 25 Haziran 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenzili olan Kayra Şenocak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kayra Şenocak, 1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde Bilal karakteri ile televizyon dünyasına adım atmıştır.

1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak üç yıl sonra 2001 yılında eşinden boşanmıştır. Mert adında bir oğlu vardır. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanladıktan sonra 2007 yılı sonlarına doğru ayrılmışlardır.

Bir dönem Show Tv ekranlarında Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışmayı Seray Sever ile birlikte sunmuştur. En son Filinta dizisinde Hasan karakterini canlandıran Kayra Şenocak, bugüne kadar Filinta bir Osmanlı polisiyesi, Abbas’ın Melekleri, Arka Sokaklar, Sıkıysa yakala, İnsan Aldandı, Parmaklıklar Ardında, Sudan Sebepler, Pulsar, Doludizgin Yıllar, Mert ile Gert, Aman annem görmesin, Eksik Etek, Gönül Salıncağı, Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Binbir Gece, Gözyaşı Çetesi, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Omuz Omuza, Yarım Elma, Pilli Bebek, Ona bakma bana bak, Kuzenlerim, Hayal kurma oyunları, Aynalı Tahir, Ah Bir Zengin Olsam, Kaygısızlar ve Böyle mi olacaktı adlı filmlerde ve dizilerde yer almıştır.

Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Aktemur karakterine hayat vermekte olan Kayra Şenocak 1.75 metre boyunda, 90 kilo ve Yengeç burcudur.



Kayra Şenocak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Diriliş Ertuğrul (Aktemur)(TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Doktor Suat) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Semih)(TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Topal Recep Paşa)(TV Dizisi)

2015 – Kariyer (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Hasan) (TV Dizisi)

2014 – Abbas’ın Melekleri (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Abdülmalik)(TV Dizisi)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Yavuz)(TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Okan)(TV Dizisi)

2009 – Parmaklıklar Ardında 3. Sezon (Kaya)(TV Dizisi)

2008 – Pulsar (Orhan Bilgiç)(TV Dizisi)

2008 – Mert İle Gert (Sünnetçi)(TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Ömer)(TV Dizisi)

2008 – Aman Annem Görmesin (Sedat)(TV Dizisi)

2007 – Gönül Salıncağı (Doktor)(TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (İbrahim)(TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Ruşen)(TV Dizisi)

2006 – Selena (Gökhan)(TV Dizisi)

2006 – Gözyaşı Çetesi (Ali)(TV Dizisi)

2007 – Binbir Gece 2. Sezon (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Onur)(TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma(Emre)(TV Dizisi)

2003 – Pilli Bebek (Cemal)(TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Koray)(TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2000 – Ona Bakma Bana Bak (Osman)(TV Dizisi)

1999 – Kurt Kapanı (Pirezneci Ömer)(TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Mustafa) (Sinema Filmi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Hakan)(TV Dizisi)

1998 – 2002 – Aynalı Tahr (Bilal)(TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Bölüm Oyuncusu)(TV Dizisi)