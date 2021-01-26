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  3. Ünlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!

Ünlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!

Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan 'Normal İnsanlar' dizisinin çok konuşulan seks sahneleri ile ilgili başrol oyuncularından Paul Mescal'ın yaptığı itiraf sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!

Genç yazar Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Normal İnsanlar/Normal People’ yayınladığı ilk günden itibaren büyük ses getirdi. 

Reyting rekorlarının yanı sıra seks sahneleriyle çok konuşulan dizide Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal’in  sevişme sahneleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ünlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!

Ünlü oyuncu Paul Mescal’in dizide geçen seks sahneleriyle ilgili yaptığı bir itiraf gündeme oturdu.

"İKİ İNSAN ARASINDA DOĞUŞTAN GELEN BİR DUYGU"

Partneri Daisy Edgar-Jones ile birlikte oynadığı seks sahnelerinde çok fazla oyunculuk olmadığını söyleyen Mescal, Jones’u yeni tanıdığını ifade eden Mescal, “O noktada Daisiy’yi dört dakikadır tanıyordum, bu yüzden gerçekten iki insan arasında doğuştan gelen bir duygu” ifadelerini kullandı.

Mescal, "Seks sahneleri her zaman bu tuhaf şekilde ele alınır, bu yüzden ya tamamen örtülüdür ya da en üstte müzik olması gerekir çünkü insanlar nefesle başa çıkamazlar - ve bu saçma" diye konuştu.

Ünlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!

Dizinin yarım saatlik ikinci bölümünden Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal arasında 11 dakika seks sahnesinin olması sosyal medyada gündem oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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