Ünlü oyuncudan kötü haber! Burak Sergen'in babası Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in babası 91 yaşındaki ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Oyuncu Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası olan 91 yaşındaki oyuncunun vefatı, sanat dünyasını derinden üzdü. Babasının vefatını sosyal medya hesabından açıklayan Burak Sergen, "Canım babacım elveda..." notunu paylaştı.
VEFAT HABERİNİ OĞLU BURAK SERGEN DUYURDU
Babasının vefatını Instagram hesabından duyuran Burak Sergen, çok sayıda telkin mesajı aldı.
Ayrıca oyuncunun vefatından dolayı derin üzüntü içerisinde olan sevdikleri ve ünlü dünyasından arkadaşları da, Semih Sergen anısına paylaşımlarda bulundu.
Yıl 1970 yeni mezun olduğum sene. İlk oyunum “Haydutlar” ve ilk rol arkadaşlarım Semih Sergen, İstemi Betil, Alpay izbırak. Hepsi bizi terkedip gittiler.Bir tek anılar kaldı elimizde ve yüreğimizdeki acıları.— Işıl Yücesoy (@isilyucesoy_123) August 6, 2022
Ah Semih abi, çok şey öğrettin bana Başımız sağ olsun#SemihSergen ⚘️ pic.twitter.com/QuGYbeb8AC
Semih Sergen'in efsane tiradı https://t.co/vyGSiGoIdO @YouTube aracılığıyla..Kıymetli hocam Semih Sergen vefat https://t.co/bbK37XHpcIşımız sağ olsun.Mekanı cennet olsun.?— zaferalgoz (@zaferalgoz) August 6, 2022