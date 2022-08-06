Ünlü oyuncudan kötü haber! Burak Sergen'in babası Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in ve Toprak Sergen'in 91 yaşındaki babaları Semih Sergen, Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Babalarının vefatını oğlu Burak Sergen sosyal medya hesabından duyururken, acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü oyuncudan kötü haber! Burak Sergen'in babası Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in babası 91 yaşındaki ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Oyuncu Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası olan 91 yaşındaki oyuncunun vefatı, sanat dünyasını derinden üzdü. Babasının vefatını sosyal medya hesabından açıklayan Burak Sergen, "Canım babacım elveda..." notunu paylaştı.

VEFAT HABERİNİ OĞLU BURAK SERGEN DUYURDU

Babasının vefatını Instagram hesabından duyuran Burak Sergen, çok sayıda telkin mesajı aldı.

Ayrıca oyuncunun vefatından dolayı derin üzüntü içerisinde olan sevdikleri ve ünlü dünyasından arkadaşları da, Semih Sergen anısına paylaşımlarda bulundu.

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