Demi Moore tecavüz açıklaması | demi moore inside out

Good Morning America programına konuk olan Demi Moore'un hayatını anlattığı 'Inside Out' isimli kitabından çarpıcı bir bölümü ekrana getirildi.

Kitapta, ünlü yıldızın alkolik olan annesinin kendisini 'erkeklerin dikkatini çekmek için' barlara götürdüğü bilgisi yer alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA!

Hollywood'un aranılan oyuncularından dünyaca ünlü yıldız Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

Demi Moore, "Bana tecavüz ettikten sonra 'Annen seni bana sattı' dedi. Hem tecavüze uğramıştım, hem de inanılmaz bir ihanete" dedi.

Moore adamın evi terk etmeden önce kendisine "Annen tarafından satılmak nasıl bir his?" diye sorduğunu da söyledi.

Videonun bitmesinin ardından stüdyodaki iki kadının da gözleri dolarken, sunucu Sawyer, Moore'a 'O gün o kişinin evden çıkmadan önce söylediklerinin doğru olduğuna inanıyor musun?' sorusuna ise "Kalbimin derinliklerinde buna inanmıyorum. Bunun sıradan bir pazarlık sonucu olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de annem bu adama kapıyı açtı, beni de tehlikeye attı" diye cevap verdi.

Moore, kitabında ayrıca, annesinin 12 yaşındayken intihar etmeye çalıştığını da anlatıyor "Onu hayata tutunmaya ikna eden bendim. Ağzına attığı hapları küçük parmaklarımla çıkarmıştım" diyor.

Moore kitabında 1980'li yıllarda uyuşturucu bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi de anlatıyor.

1990'lı yıllarda Hollywood'un en büyük yıldızlarından birisi olan Demi Moore, Hayalet (Ghost) ve Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) gibi filmlerdeki performanslarıyla önemli başarılar yakalamıştı.

DEMİ MOORE KİMDİR?

Demi Moore, 11 Kasım 1962; Roswell, New Mexico, Amerikalı oyuncu.

Asıl adı Demi Gene Guynes olan Demi Moore 11 Kasım 1962'de dünyaya geldi. Babası Charles Harmon, daha o doğmadan annesi Victoria'yı terketti ve bu durum da Demi'nin çocukluğunun yalnızlık içinde geçmesine neden oldu. Bunun yanında üveybabası sık sık iş değiştiriyordu ve bu yüzden de yaklaşık 40 kez taşınmak zorunda kaldılar. Sonunda üvey babası Guyes intihar etti.

Demi 16 yaşında okulu bırakıp poster kızı olarak çalışmaya başladı. 1 yıl sonra rock müzisyeni Freddy Moore ile evlendi. Bu evlilik altı yıl sürdü. 19 yaşında "General Hospital" adlı bir televizyon dizisinde sürekli çalışmaya başladı. İlk maaşıyla kutlama partileri yapan ve kokaine başlayan Demi Moore, üç yıl kadar sürdürdüğü bu dönemde bir gün sete uyuşturucu almış bir şekilde gelince yönetmen Joel Schumacher tarafından kovulur.Tedavi görüp bir hafta sonra sete döner ve bir daha uyuşturucu almayacağına yemin eder.

Hamileyken Vanity Fair'e çıplak poz vermesi gibi herkesin ilgisini çekecek gösteriler yapmasıyla şöhrete ulaştı. "Hayalet/Ghost"un (1990) büyük ticari başarısından ve "Ahlaksız Teklif/Indecent Proposal" (1993), "Taciz/Disclosure" (1994) gibi tartışmalı filmlerden sonra artık o Hollywood'un en çok aranan ve en pahalı aktrislerinden biri oldu.

1996'da People dergisi tarafından dünyadaki en güzel 50 kişiden biri seçilen Demi Moore, Bruce Willis ile evlendi. Bu evlilik Haziran 1998'de sona erdi. 2005'te kendisinden 16 yaş küçük olan Ashton Kutcher'la evlendi. Bu evlilik ünlüler arasında oldukça tartışıldi. Demi Moore 2006 yılında eskiden kendisinin nişanlısı olan Emilio Estevezin yazıp yönettiği Bobby isimli dramatik filmde Virgina Fallonu canlandırdı. Filmde kocası Ashton Kutcher de oynuyordu.

