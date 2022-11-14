Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!

İstiklal Cdddesi2ndeki hain patlamada ünlü televizyon oyuncusunun kızının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti! 1

Dün Taksin İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı.

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybedenlerden birisi de 15 yaşındaki Yağmur Uçar isimli bir genç kızdı.

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Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!
Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!
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