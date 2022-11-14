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Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!
İstiklal Cdddesi2ndeki hain patlamada ünlü televizyon oyuncusunun kızının da hayatını kaybettiği öğrenildi.
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