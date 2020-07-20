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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!

Bir dönemin efsane olan programı "Çok Güzel Haraketler Bunlar" da yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi herkesi şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan Koçak'ın estetik yaptırdığı iddiaları dolaşıyor.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!

Televizyonların sevilen programı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ın ilk serisinde rol alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına uğratıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncuyu tanımakta güçlük çekenler "Estetik mi yaptırdı?" sorusunu soruyor.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!

Öncelikle kilo alarak değişime başlayan  Zeynep Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle adeta bambaşka biri oldu. Sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu sarı saçlarını koyu renge boyatıp kıvırcık kullanarak imajını yenilemiş görünüyor.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!

Bazı hayranları yıllar içindeki bu değişimi estetiğe bağlarken bazıları da yalnızca kilo almasıyla alakalı olduğunu düşünüyor.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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