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  3. Ünlü profesör Orhan Kural'dan kötü haber!

Ünlü profesör Orhan Kural'dan kötü haber!

Bir çok ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmasıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. Kötü haberi duyuran Onur Akay, ''Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin'' dedi.

Ünlü profesör Orhan Kural'dan kötü haber!

Kasım ayı sonunda koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Durumu ağırlaşan Kural'ın entübe edildiği ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

"DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLI OLARAK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. 

Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

Ünlü profesör Orhan Kural'dan kötü haber!

Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, Cem Yılmaz'a açtığı davalarla son zamanlarda adını sık sık duyurmuştu.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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