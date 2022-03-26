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Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: “Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım”

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen soruları yanıtlarken karşılaştığı bir soru ile neye uğradığını şaşırdı. Bir takipçisi Ezmeci'ye "Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım bu bebeği aldırmam lazım” diye yazdı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: “Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım”

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren, yazdığı kitaplarla da gündeme oturan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım

“EN ÇOK ÇOCUKLAR KURBAN OLUYOR”

Başarılı psikolog Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler takipçiler tarafından eleştirildi.  İşte sosyal medyayı derinden sarsan o itiraflar ve Ezmeci'nin cevapları...

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım

Sosyal medya kullanıcısı Ezmeci'ye, "Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım. Bu bebeği aldırmam lazım ama eşim istemiyor” diye yazdı. Söz konusu itirafa cevap veren Ezmeci, "Bunlar çok önemli kararlar. Yanlış ilişki dinamikleri içinde en çok çocuklar kurban oluyor acı çekiyorlar. Lütfen duygu ve dürtülerinizin esiri olmayın” ifadelerini kullandı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: Kocamın erkek kardeşinden hamile kaldım

{TITLE_STRIP}Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Kocamın kız kardeşiyle ile ilişkim var, oğlum gördü tehdit ediyor"

 

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