Ünlü radyocu ve gazeteci Rauf Gerz trafik kazasında yaşamını yitirdi!

Ünlü gazeteci ve radyocu 56 yaşındaki Rauf Kemal Gerz, tutkunu olduğu bilindiği motosikletiyle seyir ettiği esnada solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere vurarak hayatını kaybetti. Motoruyla birçok ülkeyi gezen Gerz, her pazartesi Kafa Radyo’da Sırası Gelmişken isimli programı sunuyor, dinleyicilerine keyifli anlar yaşatıyordu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü radyocu ve gazeteci Rauf Kemal Gerz motosikletiyle seyir halindeyken solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere vurdu. Gerz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam'ın ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.