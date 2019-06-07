Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza 90'lı yılların vazgeçilmez rapçisi ceza'nın acı dolu günü. Bilgin Özçalkan'ın babası Danyal Özçalkan vefat etti.

Ceza acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. “Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii nden kalkacaktır. Tüm dostlara” ifadelerini kullandı.

BİLGİN ÖZÇALKAN (CEZA) KİMDİR?

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza (Keskinkılıç) 1977'de İstanbul'da doğdu. Rap müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında sıra arkadaşından ödünç aldığı kasetlerle basladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza , sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi.

Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap sanatçısı olan Roka ile evlidir