Ünlü ressam Carmen Herrera, 106 yaşında vefat etti

Kübalı ressam Carmen Herrera'nın, 106 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanatçı Antonio Bechara tarafından basına yaptığı açıklamada, 106 yaşındaki ressam Herrera'nın Manhattan'da yaşam sürdüğü evinde hayatını kaybettiğini doğrulandı. Hayatı boyunca sürreal çalışmalara yer veren Herrera, ilk resmini 2004'te satarak, uluslararası şöhretini 89 yaşında elde etti.

CARMEN HERRERA KİMDİR?

Carmen Herrera, Küba doğumlu Amerikalı bir soyut, minimalist görsel sanatçı ve ressamdı. Havana'da doğdu ve 1950'lerin ortalarından itibaren New York'ta yaşadı. Herrera'nın soyut çalışmaları, uluslararası tanınırlığını hayatının sonlarında getirdi.

kaynak: vikipedi