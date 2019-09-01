Ünlü sanatçı acı haberi duyurdu!

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı almıştı.

Yaşar İpek ise Serengil'i Mitokondri yöntemi ile hamile kaldığını iddia etmişti. Sosyal medya hesabından ise Serengil'e sitemlerde bulunmuştu.

Bu iddiaları jet hızıyla yalanlayan Seren Serengil ise olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırılmıştı. Düşük tehlikesi devam eden Serengil için kritik saatler devam ediyordu.

SEREN SERENGİL ACI HABERİ DUYURDU

Seren Serengil bugün sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyurdu.

İşte Serengil'in o paylaşımı

"güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya "istenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım..ilk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım..hoşçakal"