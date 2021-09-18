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Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!

Türk Halk Müziği Sanatçılarından Selahattin Alpay’ın annesi 92 yaşındaki Emine Alpay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!

Ünlü sanatçı Selehattin Alpay, 92 yaşındaki annesi Emine Alpay'ı ebediyete yolculadı. Düzenlenen cenaze töreninde Alpay’ı dostları bir an olsun yalnız bırakmadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Alpay'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!

Anne Emine Alpay, Malatya Kernek Karagözlüler Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Battalgazi Alibaba mezarlığına defnedildi.

Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!

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